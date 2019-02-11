شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن عن نقل بطولتى الجائزة الكبرى على قناة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن نقل بطولة الجائزة الكبرى للسيف المقررلها شهر فبراير الجارى على قناة أون سبورت وإحدى القنوات الأوروبية. يأتى ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى أحد فنادق مدينة نصر بحضور وزير الرياضة. Advertisements بطولة الجائزة الكبرى التى تستضيفها مصر للمرة الأولى وستقام خلال شهر فبراير الجارى فى الفترة من 22 إلى 24، بينما تقام بطولة كأس العالم فى الفترة من 1إلى 3 مارس المقبل.

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