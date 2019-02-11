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فرج عامر يعلن حل أزمة انتقال عبد الله بكرى إلى حفر الباطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن حل أزمة انتقال عبد الله بكرى، لاعب الفريق السكندرى، إلى نادى حفر الباطن السعودى.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "الحمد لله تم حل مشكلة انتقال اللاعب عبد الله بكرى من سموحة إلى حفر الباطن السعودى، بين نادي سموحة ونبروه بمفاوضات محترمة بينى مفوضا من نادى سموحة وأحمد المسيرى رئيس نادى نبروه مفوضا من نادى نبروه وانتهت بكل خير".

كان اتحاد الكرة قد قرر منع نادى سموحة من القيد الشتوى لحين سداد مستحقات نادى نبروه والخاصة بنسبة الأخير من انتقال اللاعب عبد الله بكرى إلى الباطن السعودى.

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فرج عامر
فرج عامر

 

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أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن حل أزمة انتقال عبد الله بكرى، لاعب الفريق السكندرى، إلى نادى حفر الباطن السعودى.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "الحمد لله تم حل مشكلة انتقال اللاعب عبد الله بكرى من سموحة إلى حفر الباطن السعودى، بين نادي سموحة ونبروه بمفاوضات محترمة بينى مفوضا من نادى سموحة وأحمد المسيرى رئيس نادى نبروه مفوضا من نادى نبروه وانتهت بكل خير".

كان اتحاد الكرة قد قرر منع نادى سموحة من القيد الشتوى لحين سداد مستحقات نادى نبروه والخاصة بنسبة الأخير من انتقال اللاعب عبد الله بكرى إلى الباطن السعودى.

فرج عامر
فرج عامر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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