اتحاد الكرة يقرر تغريم الزمالك والأهلي وإيقاف حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على الأهلي والزمالك، وإيقاف لاعب الداخلية محمد السيد، وحسام غالي مدير الكرة بالجونة.

وغرمت المسابقات نادي الزمالك 15 ألف جنيه، لعدم حضور كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، المؤتمر الصحفي عقب مباراة النجوم.

كما أصدرت غرامة مالية على الزمالك قدرها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد المنافس والحكام، و5 آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكم.

وتغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وتغريم فريقه 20 ألف جنيه لتسرب أعداد زائدة.

كما تم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة، مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي.