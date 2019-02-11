الأهلي: موقفنا "ثابت".. وعلاقتنا بالجماهير هي "رأس المال" الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي أن موقف إدارة النادي ثابت والجماهير هي رأس المال الحقيقة للقلعة الحمراء، مشددًا على أنه غير مسموح لأي شخص أن ينال من تلك العلاقة وأن التعليقات المغرضة التي خرجت من البعض أمر موفوض.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي قال فاروق: " تمسك الأهلي بجماهيره أمر طبيعي لأن هذه الجماهير هي رأس المال الحقيقي للنادي وهي القاسم المشترك في كل البطولات والإنتصارات على مدار 112 سنة".

وتابع نائب رئيس النادي: "كل أهلاوي فخور بجماهير الأهلي التي تعشق ناديها وتحب بلدها ومجلس الإدارة يقدر دور هذه الجماهير المعروف عنها الإلتزام بقيم وتقاليد النادي".

وشدد العامري على أنه غير مسموح لأي شخص بتصريحاته السلبية أن ينال من علاقة النادي بجماهيره التي تساند الأهلي في كل منافساته ولا يهمها سوى مصلحة بلدها وناديها.

وألمح نائب رئيس الأهلي أن ما جاء من تعليقات مغرضة للبعض على قرارات مجلس إدارة الأهلي أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم الذين يريدون خلق فجوة بين كل الأطراف".

وأكد العامري على أن الأهلي يدعم كل مؤسسات الدولة مشددًا على أنها مسألة لا تقبل النقاش.

وأتم تصريحاته قائلًا: "جماهير الأهلي جزء لم ولا ينفصل عنه والكل يرفع شعار المصلحة العليا خاصة ومصر تستعد لإستضافة أكبر حدث رياضي في يونيو المقبل وهو كأس الأمم الإفريقية والذي لابد أن تخرج بالصورة الحضارية التي تعبر عن المكانة الكبيرة لبلادنا في القارة الإفريقية".