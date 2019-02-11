تعامل سولاري تسبب في إصابتين لإيسكو قبل الديربي

تغيب صانع الألعاب الدولي الإسباني “إيسكو” عن مباراة ديربي مدريد، يوم أمس السبت، لأكثر من سبب قامت إدارة ريال مدريد بتوضيحه لوسائل الإعلام في بيان رسمي.

وقال الموقع الرسمي للريال “أظهر الفحص الطبي الذي أجرته الخدمات الطبية لريال مدريد للاعب إيسكو، بأنه يُعاني من آلام حادة في الظهر والعنق، وبانتظار تطور حالته في الأيام القادمة”.

وأرجعت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية سبب إصابة إيسكو المزدوجة إلى حالته النفسية والعصبية غير المستقرة منذ تولي المدرب الأرجنتيني “سانتياجو سولاري” مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفًا للمدرب لوبتيجي.

ولا تتوقع الإذاعة غياب طويل لإيسكو عن الملاعب، قائلة “الإصابة ليست خطيرة والأطباء أكدوا أن سببها التوتر الذي يعاني منه إيسكو”.

ولم يشارك إيسكو في مباراة كلاسيكو كأس الملك أمام برشلونة على ملعب كامب نو نهاية الأسبوع الماضي، كما اكتفى سولاري بمنحه 4 دقائق فقط في مباراة ديبورتيفو آلافيس في الدوري قبلها بثلاثة أيام.

وجلس إيسكو على الدكة دون مشاركة أمام جيرونا وإسبانيول نهاية الشهر الماضي، ولم يلعب كأساسي في أي مباراة منذ خسارة الريال أمام ليجانس 1/صفر بالجولة ال20 من الليجا، عندما شارك في 67 دقيقة.صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو والمدرب الارجنتيني سانتياجو سولاري (صور: Real madrid web site)