رسميًا | الأهلي يُحصن علي معلول بعقد طويل الأمد

أعلن الأهلي تمديد عقد الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” حتى عام 2023، ما سيُبقيه بين أسوار القلعة الحمراء حتى موعد اعتزاله للمستديرة.

يأتي خبر تمديد عقد علي معلول /29 عامًا/ بعد ليلة واحدة من صناعته لهدف الفوز الوحيد للأهلي على حرس الحدود مساء أمس الجمعة بملعب السلام بإحدى مباريات الدوري المصري الممتاز.

وإلتحق معلول بصفوف الأهلي في صيف 2016 من نادي الصفاقسي التونسي، وساهم بصورة ملموسة في تتويج الأهلي بلقبين متتاليين للدوري المحلي بالإضافة للعودة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عامي 2017 و2018، لكن لسوء حظه غاب بداعي الإصابة عنهما.

وسجل علي معلول ثلاثة أهداف في 11 مباراة لعبها بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وهو أفضل معدل أهداف له منذ انضمامه للفريق، علمًا بأنه كان قد سجل 15 هدفًا في 27 مباراة بموسم 2016/2015 مع الصفاقسي.

وفي نفس السياق، قامت إدارة الأهلي بتمديد عقد متوسط الميدان الشاب “كريم خالد” المعروف بـ “نيدفيد” حتى عام 2024.

وظهر اللاعب صاحب الـ 21 عامًا بمستوى متميز للغاية هذا الموسم رغم الانتقادات اللاذعة التي طالته العام الماضي.

وشارك نيدفيد في 12 مباراة بالدوري حتى الآن وهو ما لم يستطع فعله على مدار الموسم الماضي، حيث شارك في تسع مباريات فقط، كما أصبح عنصر أساسي في تشكيلة الأهلي الأفريقية.