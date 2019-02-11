جروس يحاضر لاعبي الزمالك قبل المران

جروس يحاضر لاعبي الزمالك كتب - مصطفى جويلي عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم. وتحدث جروس مع اللاعبين في بعض الأمور الفنيه التي حدثت بلقاء النجوم الأخير ، كما حثهم على غلق بعض الأمور الفنيه التي حدثت بلقاء النجوم الأخير ، كما حثهم على غلقصفحه الدوري والتركيز ي اللقاء القادم بالكونفدراليه الأفريقية. وأكد مدرب الزمالك أن اللقاء مهم جدًا في مشوار الفريق بالبطولة ولن يقبل إلا الفوز مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد والالتزام.

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