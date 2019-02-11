فيديو.. زي النهارده.. مصر تفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها

كتب - محمد صبحي

في مثل هذا اليوم 11 فبراير 2006 توج منتخب مصر الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخه وذلك تحت قيادة المدير الفني الكبير حسن شحاتة بعد الفوز على كوت ديفوار

في المباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار

في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدوري وانتهى الوقت الأصلي للمباراةبالتعادل السلبي قبل أن يحتكما إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الفراعنة بنتيجة 4-2.

الجدير بالذكر أن صامويل إيتو توج بلقب هداف البطولة وفاز أحمد حسن بجائزة أفضل لاعب.

ويتربع منتخب مصر على صدارة البطولة برصيد 7 القاب ويقع منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب وغانا رابعًا بـ 4 ألقاب.