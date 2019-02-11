مانشستر يونايتد يحسم مصير سولشار قبل قمة باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على قرار إبقاء إدارة نادي مانشستر يونايتد على النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني للفريق الأول، والاستغناء عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الحالي.
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد قدقامت بتعيين أولي جونار سولشار كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم، بعد قرار إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر بسبب سوء النتائج.
وأثبت سولشار نفسه مع مانشستر يونايتد بالوقت الحالي، حيث قاد اليونايتد حتى الآن
وأشارت الصحيفة الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قدقررت بشكل جماعي استمرار أولي جونار سولشاير في منصبه كمدرب للفريق، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مع اليونايتد.
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