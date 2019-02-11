رئيس سموحة يعلق على أزمة لاعبه مع حفر الباطن السعودي

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علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على أزمة انتقال عبد الله بكرى، لاعب الفريق السكندرى، إلى نادى حفر الباطن السعودى.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" : الحمدلله تم حل مشكلة انتقال اللاعب عبد الله بكري من سموحة الي حفر الباطن السعودي ، بين نادي سموحة ونادي نبروة بمفاوضات محترمة بيني مفوضا
وجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر منع نادى سموحة من القيد الشتوى لحين سداد مستحقات نادى نبروه والخاصة بنسبة الأخير من انتقال اللاعب عبد الله بكرى إلى الباطن السعودى.
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