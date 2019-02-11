رياضة | رسالة جروس لحميد أحداد بعد مباراة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جروس لحميد أحداد بعد مباراة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالمغربي حميد أحداد مهاجم الفريق بعد مشاركته أساسيًا في مباراة النجوم الأخيرة ببطولة الدوري بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لفترة طويلة.

جروس أثنى على مستوى حميد أحداد ووصفه باللعب المجتهد والملتزم بالناحية التكتيكية، مطالبًا من اللاعب أن يحافظ على مستواه خلال الفترة القادمة.

الخواجة طلب من أحداد توظيف مهارته داخل الملعب وعدم التفكير في المراوغة عندما يستلم الكرة حتى يحقق الفريق أفضل مكسب فني منه، مشددًا له أنه سيعتمد عليه بشكل أكبر خلال المباريات القادمة وحصوله على فرصته.

ويستعد الزمالك لملاقاة نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجوم بهدف نظيف في الجولة الماضية من منافسات الدوري.

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