رياضة | وليد صلاح الدين: توصلت مع الخطيب لمشاركة عمار حمدي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: توصلت مع الخطيب لمشاركة عمار حمدي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان لم يحسم موقفه من مشاركة عمار حمدي في مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.
وخرج عمار حمدي إعارة من الأهلي إلى الاتحاد السكندري بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال وليد صلاح في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" :" هناك بند وضعه الأهلي في عقد إعارة عمار حمدي مع الاتحاد السكندري بعدم مشاركته في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز وهذا أمر عادي حدث في مباراة الزمالك والاتحاد مع رزاق سيسيه وأحمد داودا".
وتابع:" توصلت مع النادي الأهلي ومحمود الخطيب من أجل السماح بالموافقة على مشاركة عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في مباراة المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز".
وواصل :" ننتظر رد الأهلي على مشاركة اللاعب في المباراة عقب العودة من السعودية وخوض مباراة الهلال السعودي".
وانتقد وليد صلاح الدين إقامة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في نفس يوم مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في البطولة العربية وفي نفس توقيت مباراة زعيم الثغر أيضاً.
بعثة الاتحاد السكندري تؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة الهلال السعودي
قرر محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية، تأدية البعثة مناسك العمرة قبل الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي، بكأس زايد أبطال العرب.
وكانت بعثة الفريق، غادرت مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، قبل العودة مجددًا إلى جدة لبدء الاستعداد للمباراة المرتقبة.
حلمي طولان المدير الفني، قرر ضم 26 لاعبًا وهم: محمود الزنفلي، والهانى سليمان، وصبحى سليمان، ومحمود رزق، وولاس سيلفا، ومحمود شعبان ، ومحمد أنور، وبازوكا، والسيد سالم، وصبرى رحيل، ومحمد ناصف، وهشام صلاح، وكريم الديب، وأحمد توفيق، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وخالد الغندور، وأحمد داوود، وعمار حمدي، ورزاق سيسيه ، وكريم ممدوح، وتوني سيلفا، وخالد قمر، وتشوكا ، وجدو، وفوزى الحناوى.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال السعودي السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد أبطال العرب.
وحقق زعيم الثغر فوزًا مساء أمس على وادي دجلة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
الاتحاد السكندري يغلق ملف صفقات يناير
أغلق مسؤولو فريق الاتحاد السكندري، بقيادة رئيس النادي محمد مصيلحي ملف صفقات الفريق بعد النجاح في إبرام 11 صفقة خلال الميركاتو الجاري.
وبهذا القرار يتأكد بشكل تام إنهاء التفاوض مع شيكابالا أو أكرم توفيق كما تردد خلال الأيام الأخيرة.
اتحاد الكرة يخطر الاتحاد السكندري بإقامة مباراته أمام الإسماعيلي بدون جمهور
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكساً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى يشير إلى إقامة مباراة نادى الاتحاد السكندرى و النادى الاسماعيلى ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدورى العام للموسم الرياضى 2018-2019 بدون جمهور.
حيث من المقرر إقامة المباراة على ملعب إستاد الإسماعيلية يوم الاثنين القادم الموافق 28-1-2019 فى تمام الخامسة مساءً.
جدول ترتيب الدوري المصري :-
1- الزمالك 42 نقطة.
2- بيراميدز 39 نقطة.
3- الأهلي 30 نقطة.
4- مصر المقاصة 30 نقطة.
5- الإنتاج الحربي 28 نقطة.
6- المقاولون العرب 27 نقطة.
7- طلائع الجيش 24 نقطة.
8- سموحة 24 نقطة.
9- حرس الحدود 24 نقطة.
10- الجونة 22 نقطة.
11- نجوم المستقبل 21 نقطة.
12- الداخلية 21 نقطة.
13- الاتحاد السكندري 20 نقطة.
14- إنبي 20 نقطة.
15- وادي دجلة 20 نقطة.
16- الإسماعيلي 20 نقطة.
17- المصري 19 نقطة.
18- بتروجيت 15 نقطة.