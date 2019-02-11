رياضة | الزمالك يطرح تذاكر لقاء نصر حسين داي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطرح تذاكر لقاء نصر حسين داي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة نادي الزمالك، بطرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نصر حسين داي، أمام الجماهير.

وبدأت عملية البيع بدءًا من ظهر اليوم الاثنين، من أمام بوابة جامعة الدول العربية بمقر القلعة البيضاء لمدة يوم، وبستاد الإسكندرية لمدة يومين.

ووافقت الجهات الأمنية على طرح 10 آلاف تذكرة أمام الجماهير وجاء أسعار التذاكر كما يلي:

المقصورة الأمامية: ٧٥جنيها

الأولى شمال: 50 جنيها

الموحدة: 30 جنيها.

وتقام المباراة في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الأربعاء المقبل بداية من غدٍ الإثنين.

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