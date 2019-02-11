رياضة | غدا.. ختام بطولة الأهلي للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. ختام بطولة الأهلي للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم فاعليات بطولة الأهلي للاسكواش التي أقيمت على ملاعب النادي غدا الثلاثاء، وتقيم اللجنة المنظمة للبطولة حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى حيث تقام اليوم مباريات الدور قبل النهائي في جميع المراحل السنية.

وقال ناصر زهران مدير البطولة: إنها شهدت مشاركة 975 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية الجمهورية، وبمشاركة 70 لاعبا من الأهلي من مختلف الأعمار السنية بداية من 11 سنة «بنين وبنات» وحتى مرحلة الدرجة الأولى «رجال وسيدات».

وأضاف أن الأهلي ضمن الحصول على 22 كأسا في جميع المراحل بعد وصول لاعبيه إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

يذكر أن الأهلي كان قد فاز بـ 15 كأسا في بطولة النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت العام الماضي.