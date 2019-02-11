شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب نجم الهلال عن مباراة القادسية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن المباراة المرتقبة التي تجمع فريقه يوم غداً الثلاثاء بفريق نادي القادسية لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الغد غياب عبد الله عطيف بسبب آلام في العضلة الأمامية الأمر الذي سيفرض عليه الإبتعاد عن الملاعب لمدة تتراوح من إسبوعين حتى ثلاثة أسابيع الأمر الذي قد يضع المدير الفني الجديد للزعيم زوران ماميتش في ورطة كبيرة لإيجاد البديل المناسب.

وفي صعيد آخر أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين من المملكة العربية السعودية أن الثنائي جيوفينكو وسالم الدوسري دخلوا حسابات الجهاز الفني للفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع الزعيم بالقادسية الثلاثاء.

هذا ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 46 نقطة بعد مرور تسعة عشر جولة في الوقت الذي يحتل فيه فريق نادي القادسية المركز العاشر برصيد 23 نقطة.