شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يخطط لضم مهاجم من البريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخطط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن أتلتيكو مدريد يخطط لضم لاعب نادي إيفرتون، البرازيلي ريتشارليسون ووضعه كأولوية للتعاقد معه الصيف القادم حيث يتمتع بالقدرة على اللعب في مركز الجناح والمهاجم الصريح.

وأضافت الصحيفة أن ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان أيضا قد أبدوا رغبتهم في ضم اللاعب الذي سجل عشرة أهداف مع إيفرتون هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة أن كشافي النادي المدريدي قد أشادوا باللاعب ليس فقط لجودته بل لسنه الصغير حيث يبلغ 21 عاما، كما أن المقربين منه أكدوا أنه لن يبالغ في طلباته المادية من أجل الإنتقال.