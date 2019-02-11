شكرا لقرائتكم خبر عن "يويفا" يكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وأياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الحكم الذي سيدير مباراة أياكس أمستردام الهولندي وضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن البولندي سيمون مارسينياك سيقود مباراة أياكس أمستردام الهولندي وضيفه ريال مدريد الإسباني تحكيميا.

مارسينياك سيحظى بمعاونة مواطنيه بافيل جيل و بافيل راكزونسكي والذين سيتولوا غرفة الVAR التي سيبدأ الاتحاد الأوربي في الاعتماد عليه بدءا من هذا الدور.

وقاد هذا الحكم مباراة السوبر الأوروبي الاخيرة والتي خسرها ريال مدريد أمام أتليتيكو مدريد 4-2، وأدار مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بفوز إنجلترا 3-2.

وعلى مستوى دوري الابطال هذا الموسم أدار مارسينياك مباراة نابولي والنجم الأحمر (0-0)، إنتر وبرشلونة (1-1)، وباريس سان جيرمان وليفربول (2-1).

وأدار لريال مدريد مباراته أمام بوروسيا دورتموند في موسم 2016-2017 والتي انتهت بالتعادل 2-2 وأمام توتنهام الموسم الماضي والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وأدار مارسينياك لأياكس مباراته أمام ليون في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017 والتي انتهت بفوز الفريق الهولندي 3-1.