انت الان تتابع رئيس الزمالك يكشف أسباب عدم حضوره تحقيق شكوى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
ذكر رئيس الزمالك، نقطتين أساسيتين في خطابه لاتحاد الكرة، بشأن عدم حضور اجتماع لجنة القيم والخضوع لجلسة استماع للرد على شكوى الأهلي، وذلك بعد أن كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، عن عدم حضور رئيس الزمالك، فى الشكوى المقدمة من الأهلي ضده خلال الأيام الماضية، بتهمة نشر أكاذيب في حق القلعة الحمراء وقياداته خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه المغربي خالد بوطيب، مهاجم الأبيض الجديد، وقال صالح إن اللجنة بصدد إصدار القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث إن رئيس القلعة البيضاء مشكو في حقه ولا يجوز أن يحضر من ينوب عنه.
وقال رئيس الزمالك في خطابه الذي أرسله لاتحاد الكرة يوم 3 فبراير الماضي: "رئيس الزمالك ليس من ضمن العاملين باتحاد الكرة وليس موظفا بالنادي حتى يحضر جلسة استماع"، كما أن الزمالك وصف في خطابه شكوى الأهلي بالـ"كيدية"، وطلب من اتحاد الكرة إخطار لجنة القيم بقراره بعدم حضور رئيس النادي. وشهدت الأيام الأخيرة
وشهدت الأيام الأخيرة أزمة بين رئيس نادى الزمالك ومسئولي القلعة الحمراء، وكان آخرها مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة التي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك الجلسة التي عقدت في مقر الجبلاية بالجزيرة مع الأندية، بدعوى أن رئيس القلعة البيضاء تم إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يكشف أسباب عدم حضوره تحقيق شكوى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.