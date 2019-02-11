انت الان تتابع الأهلي يكشف السبب الحقيقي وراء إصابات لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريق الشياطين الحمر حضر لتنزانيا من أجل الفوز على نظيره سيمبا التنزاني، والعودة بالثلاث نقاط للقاهرة؛ لمواصلة رحلة الفوز باللقب الإفريقي، وأضاف لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، اليوم الإثنين، أن فريقه يلعب عددًا كبيرًا من المباريات بشكل مضغوط في الوقت الحالي، لكنه يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط؛ سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن هدف فريقه دائمًا هو الفوز، وبالتالي فإن لقاء الغد أمام سيمبا سيكون مختلفا تماما عن لقاء الجولة السابقة الذي انتهى بالفوز بخماسية نظيفة؛ لأن المباراة السابقة انتهت وأصبحت ماضيا وأمامنا مواجهة في الحاضر نعمل على الفوز بها. وعن سر تفوق الأهلي في الجولة السابقة، قال إن الهدف المبكر الذي أحرزه