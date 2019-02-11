انت الان تتابع ثروت سويلم: اتحاد الكرة يقف على الحياد بين الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد أحمد ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اجتماع مجلس إدارة الجبلاية مع رؤساء الأندية كان اجتماعأ وديا ولم يحمل أي صفة رسمية كما أعلن مسئولو النادي الأهلي، موضحا أن هناك اجتماعا تم عقده في بداية الموسم بنفس الطريقة ولم يتحدث وقتها أحد عن صبغة الاجتماع هل كان وديا أو رسميا. وأشار المدير التنفيذي للجبلاية في تصريحات إذاعية عبر راديو هيتس إلى أن الاجتماع كان سيأخذ شكلا رسميا لو كان تابعًا لرابطة الأندية، مشددا على أنه مجرد دعوة للحوار في ظل الأزمات التي تعصف بالدوري واعتراضات بعض الأندية على جدول مباريات الدوري.

وعلق ثروت سويلم على استناد النادي الأهلي في تأكيده على أن الاجتماع رسمي بسبب الخطابات المرسلة من الاتحاد للأندية قائلا: "من الطبيعي إرسال خطابات بهذا المعنى كوسيلة مراسلة، لأن من غير المنطقي أن نتحدث مع الأندية تليفونيا مثلا، وهذا الأمر حدث في بداية الموسم ولم يعترض أحد عليه". ورفض ثروت سويلم التعليق

وعلق ثروت سويلم على استناد النادي الأهلي في تأكيده على أن الاجتماع رسمي بسبب الخطابات المرسلة من الاتحاد للأندية قائلا: "من الطبيعي إرسال خطابات بهذا المعنى كوسيلة مراسلة، لأن من غير المنطقي أن نتحدث مع الأندية تليفونيا مثلا، وهذا الأمر حدث في بداية الموسم ولم يعترض أحد عليه".

ورفض ثروت سويلم التعليق على الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي للكاف ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أعلن مجلس إدارة الأخير تقديمها أمس الأحد، بسبب ما وصفه بالانتهاك للحقوق بعد حضور رئيس الزمالك الاجتماع رغم إيقافه من الاتحاد الإفريقي.

واختتم سويلم تصريحاته قائلأ: "نقف على الحياد في صراع الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز، واتحاد الكرة سيد قراره، وهناك اجتماع اليوم للجنة المسابقات قد يتحدد خلاله موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر".