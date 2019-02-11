الان تتابع الجولة الـ20 من دوري المحترفين تبدأ بـ “كلاسيكو” ولقاءات مثيرة لتحديد المراكز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - إبراهيم آل صالح:

تنطلق مساء غد، مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ20 وتبدأ بلقاءين مهمين، حيث يستضيف الهلال القادسية، ويحل النصر ضيفا على الأهلي بجدة، ويلتقي الباطن بالحزم، والاتفاق بالفيصلي، والاتحاد بالرائد، والشباب مع الوحدة، والفيحاء مع الفتح، والتعاون أمام أحد.

• الهلال القادسية •

يستضيف الهلال فريق القادسية، ويسعى الأزرق لمواصلة الصدارة والابتعاد عن منافسيه النصر والأهلي وينتظر أن يتعثر أحد الفريقين للانطلاق نحو الصدارة، ويسعى الفريق القدساوي صاحب الـ23 نقطة أن يتعادل أمام الأزرق على أقل تقدير للبقاء في المنطقة الوسطى.

• الأهلي النصر •

يلتقي نادي الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، أمام ضيفه النصر، الذي يحل وصيفاً بـ40 نقطة، على ملعب الجوهرة بجدة، ويسعى الأهلي لإيقاف كتيبة العالمي وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، والنصر يسعى في ملاحقة الهلال، وعدم الخسارة أو التعادل من أجل الحاق بالهلال.

• الحزم الباطن •

يحل الباطن ضيفاً على فريق الحزم يوم الاربعاء في لقاء مهم للفريقين حيث يأتي الحزم في المركز الـ12 ب 19 نقطة و الباطن في الـ13 بـ18 نقطة و جميعهم يريدون الانتصار و الابتعاد عن مؤخرة الترتيب حيث أن المنافسة اشتعلت بين الاندية الاخيرة احد الاتحاد الفيحاء

• الاتفاق الفيصلي •

سيلتقي عنابي سدير، فارس الدهناء، يوم الأربعاء بالدمام، ويسعى الاتفاق إلى مواصلة الانتصار ومطاردة التعاون والوحدة، بينما يطمح الفيصلي في تحقيق الفوز لملاحقة الاتفاق والفتح، حيث يأتي الاتفاق سابعاً بـ27 نقطة، والفيصلي تاسعاً بـ24 نقطة.

• الفيحاء الفتح •

تستضيف المجمعة لقاء الفيحاء والفتح يوم الخميس القادم، ويسعى أصحاب الأرض الفيحاء في الفوز دون غيره لشدة المنافسة في المراتب الأخيرة، بينما الفتح يريد الاستقرار في المركز الثامن ومطاردة خصومة الاتفاق، والتعاون، والوحدة، ويأتي الفيحاء في المركز الـ14 بـ16 والفتح ثامناً بـ25 نقطة.

• التعاون أحد •

يحل الجبل الأحدي ضيفاً على سكري القصيم، ببريدة، يوم الخميس المقبل، ويسعى التعاون إلى مواصلة الانتصار والقدوم نحو المركز الرابع، وتعثر أقرب منافسيه الشباب والوحدة، بينما أحد يسعى إلى مواصلة الانتصار، حيث استطاع الفوز في آخر جولتين، ويقبع أحد في المركز الأخير بـ12 نقطة ويسعى إلى ضمان مقعد آمن للبقاء ويطمح إلى الفوز دون غيره لمواصلة الركض.

• الشباب الوحدة •

يستضيف الشباب فريق الوحدة، يوم الجمعة المقبل، في لقاء مثير، يحدد المركز الرابع والخامس بين الفريقين في هذه الجولة، ويأتي الشباب رابعاً بـ 34 نقطة، والوحدة خامسة بـ31 نقطة، ويسعى الليث في الفوز للحاق بالأهلي والنصر، خصوصاً وأن الأهلي سيلتقي أمام النصر، وتعثر أي الفريقين يساعد الشباب في التقدم بالترتيب في الدوري، بينما الوحدة يسعى إلى الفوز لخطف المركز الرابع وملاحقة الأهلي للحصول على المركز الثالث.

• الرائد الاتحاد •

تختتم لقاءات الجولة الـ20 يوم الجمعة، حين يلتقي العميد الجريح صاحب المركز الـ15 بـ14 نقطة، أمام الرائد المستقر صاحب المركز الـ11 بـ23 نقطة، ويريد الاتحاد الانتصار لمحاولة المنافسة على البقاء في الدوري، ويسعى في تحقيق الثلاث نقاط في مبارياته وعدم التفريط بها لاشعال المنافسة، والرائد هو الآخر الذي يريد كسب اللقاء، خصوصاً أن المباراة على أرضه وبين جماهيره.