شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: هاني أبوريدة لعب دورًا كبيرًا في قرار العودة لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الإسماعيلي، عن رضاه بعد صدور قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، برفع الإيقاف وعودة الفريق لاستكمال مبارياته بمنافسات بطولة دورى الأبطال.

وأعاد الكاف الإسماعيلي للمشاركة بالبطولة في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ القارة.

وقال خلف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي: «خطوة كبيرة بعودة الإسماعيلي للبطولة لاسيما أنه تعرض لظلم كبير، نشكر المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على الدور الكبير الذي قدمه معنا من أجل عودة الحقوق لأصحابها».

وتابع خلف: «المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي كان حريصا على إنهاء هذا الملف بنجاح، أشكر الإدارة القانونية بالنادي التي أعدت ملف شامل ساهم في إظهار الحقيقة أمام أعضاء الاتحاد الأفريقي».

واختتم: «نتمنى من جماهيرنا العظمية الدعم والمؤازرة للاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وأن يكون هذا الملف بمثابة درس للجميع».