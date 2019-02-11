شكرا لقرائتكم سولشاير لسان جيرمان: مانشستر جالكم خبوا عيالكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، إن فريقه لن يتراجع عند استضافة باريس سان جيرمان في استاد "أولد ترافورد"، في "ذهاب" دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.

ولم يتعرض مانشستر يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولشاير القيادة خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، في ظل إصرار المدرب النرويجي على تطبيق أسلوب هجومي، على عكس النهج الدفاعي لسلفه.

وأبلغ سولشاير، الذي حقق مع يونايتد عشرة انتصار وتعادل واحد حتى الآن، لموقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني (يويفا) "يجب أن نعيد إحياء طريقة لعب يونايتد، ولا أعتقد أن العديد من الفرق تستمتع بوجودها في أولد ترافورد عندما نلعب بشكل جيد".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد "يتعلق الأمر بالإيمان بأنفسنا.. إذا سألت المدربين الذين لعبوا ضد أليكس فيرجسون، ستجد أن السرعة والتحكم في الإيقاع من النقاط البارزة في أسلوبه".

وتابع سولشاير: "لدي ثلاثة مهاجمين جيدين، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وروميلو لوكاكو، كما نملك أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد ويمكنهم أن يتحدوا دفاع باريس سان جيرمان".

وتتحدث أرقام سولشاير المحلية عن نفسها لكنه سيخوض أول اختبار أوروبي غداً الثلاثاء.

وسيعزز تأهل مانشستر يونايتد للدور المقبل في دوري الأبطال فرص سولشاير في تعيينه كمدرب بصفة دائمة، واسترجع المدرب البالغ عمره 45 عاماً ذكرياته مع البطولة العريقة.

وقال سولشاير، الذي سجل هدف فوز يونايتد باللقب القاري في 1999، ليساعد ناديه في تحقيق الثلاثية بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا "أفضل الليالي في مسيرتي كانت في دوري الأبطال، عندما تصل لهذه المرحلة من البطولة ومع تسليط الأضواء فأنت تترقب هذه المباريات بشغف حقاً".