شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يؤجل مناقشة عروض الرحيل عن الزمالك إلى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل الدولى التونسى فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، مناقشة العروض التى تلقاها مؤخرًا من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء فى انتقالات نهاية الموسم الجارى.

وتلقى ساسي العديد من العروض الشفهية، خاصة من شركات تسويق اللاعبين، إلا أن اللاعب رفض مناقشتها حاليًا، وقرر تأجيلها لحين اقتراب موعد الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائرى الأربعاء المقبل بالكونفدرالية.