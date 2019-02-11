شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مؤتمر إعلان تفاصيل بطولتى الجائزة الكبرى وكأس العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفى لاتحاد السلاح للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر بطولتى الجائزة الكبرى لسلاح السيف لأول مرة فى مصر وكأس العالم لسلاح الشيش فى فبراير الجارى ومارس القادم.

كما حضر المؤتمر عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، وشريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية وجميل الزفتاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، وبدأ المؤتمر بفيلم تسجيلى قصير عن أبرز إنجازات اتحاد السلاح فى الفترة الأخيرة والمهام التى يقوم بها من أجل التطوير.

من جهته أكد عبد المنعم الحسينى أنه شرف كبير أن يتم إسناد تنظيم البطولة لمصر، مشيرا إلى أن جميع لجان البطولة على أتم استعداد لانطلاق البطولة من الآن.

وأشار الحسينى إلى أن وزير الرياضة وافق على إنشاء 3 مراكز للسلاح فى القاهرة والإسكندرية وطنطا ضمن مشروع البطل الاوليمبى.

وتستضيف مصر بطولة الجائزة الكبرى للمرة الأولى وستقام خلال شهر فبراير الجارى فى الفترة من 22 إلى 24، بينما تقام بطولة كأس العالم فى الفترة من 1إلى 3 مارس المقبل.