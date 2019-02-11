"نقاز" الزمالك ينهى أزمة "مدرسة ابنته" قبل مواجهة نصر حسين داى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، فى إنهاء أزمة "مدرسة ابنته" خلال الساعات القليلة الماضية. وكشف مصدر بالزمالك أن النقاز أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال ابنته لإحدى مدارس مدينة الشيخ زايد، والتى كانت سبباً فى غضب اللاعب بالفترة الماضية، وأخرجته عن تركيزه. ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى الأربعاء المقبل بالكونفدرالية.

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