بمبلغ خيالي.. هل يرحل صلاح إلى يوفنتوس ويزامل رونالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تساءلت صحيفة جارديان البريطاينة حول ما إذا كان هناك احتمالية لرحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

الصحيفة البريطاينة أشارت إلى أن هناك شائعات ربطت صلاح بالرحيل عن ليفربول وسط اهتمامات من جانب يوفنتوس الإيطالي كبديل محتمل للاعب الأرجنيتيني باولو ديبالا.

ووصفت الصحيفة أنه في حال تم تأكيد المفاوضات فإن مشجعي ليفربول سيصابون بالصدمة، لافتة إلى أن المقابل المادي للصفقة قد يصل إلى 157 مليون جنيه استرليني.

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن البيانكونيري يضع نصب عينيه للاعب ماركوس أسينسيو نجم ريال مدريد كبديل محتمل في خطته الصيفية.

صلاح سجل حتى الآن 17 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي ليدخل في منافسة شرسة على لقب الهداف رفقة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي والجابوني بيير ايمريك أوباميانج نجم آرسنال.

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ونجح في الوصول بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية ضد ريال مدريد.