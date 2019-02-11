طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا يصل تنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

وصل طاقم التحكيم السوداني الذي سُيدير مباراة الأهلي وسيمبا، خلال الساعات الماضية إلى العاصمة التنزانية دار السلام تمهيداً لإدارة المباراة التي ستُقام على الملعب الوطني بدار السلام غداً.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند

إدارة مباراة الأهلي وسيمبا للحكم السوداني محمود علي محمود، ويعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني

في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.