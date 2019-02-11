وزير الرياضة يشهد مؤتمر تدشين بطولة الجائزة الكبري للسلاح

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقائع المؤتمرالصحفي لإعلان استضافة مصر لبطولة " الجائزة الكبري لسلاح السيف " و" بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "
وتقام بطولة " الجائزة الكبري للسلاح " للمرة الأولي بأفريقيا وتستضيفها مصر حيث كانت هذه البطولة تقام في 9 مدن فقط حول العالم واسند الاتحاد الدولي تنظيمها لمصر قبل 45 يوم فقط على اقامتها بعد اعتذار المكسيك ويشارك بالبطولتين أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة حول العالم ويشارك بها ال16 لاعب الاوائل في التصنيف العالمي وتقاظ بطولة الجائزة الكبري في الفترة من22 إلي 24 فبراير الجاري وبطولة كأس العالم في الفترة من 1إلى 3 مارس القادم
وأكد " د. أشرف صبحي " خلال المؤتمر حرص مصر على استضافة جميع الاحداث الرياضية في مختلف الالعاب الرياضية
وأوضح " صبحي " ان عام 2019 عام رياضي وشبابي بامتياز شبابي في ظل اعلان فخامة الرئيس اسوان عاصمة الشباب الافريقي وتراسه للاتحاد الافريقي
ورياضيا باستضافة العديد والعديد من البطولات العالمية والقارية في مختلف الالعاب الرياضية
واضاف " د.أشرف صبحي " ان مصر الآن تمتلك رؤية وخطه علمية مدروسة و منظمة لاستضافة الاحداث الرياضية العالمية والدولية
من جانبه اكد "عبدالمنعم الحسيني" رئيس اتحاد السلاح شكره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لاستضافة البطولة ووقوفه الدائم بجانب الاتحاد المصري للسلاح في مختلف الاحداث حيث تم اتخاذ قرار التنظيم من وزير الشباب والرياضة في اقل من ساعه
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