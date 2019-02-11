رياضة | لاسارتي يتفقد الملعب الوطني بدار السلام قبل مواجهة سيمبا

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مُعاينة أرضية الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل مواجهة فريق سيمبا غداً.

واستغل لاسارتي تواجده في الملعب الوطني بدار السلام لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وقام بمُعاينة أرضية الملعب، ومدى قرب المدرجات من الملعب ودكة الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ارتفاع أسعار تذاكر لقاء الأهلي وسيمبا في دوري الأبطال

شهدت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعًا واضحًا قبل 24 ساعة من المباراة، حيث تراوحت الأسعار بين 20 ألف و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهي العملة الرسمية في تنزانيا، والدولار الأمريكي يساوي 2300 شلن تنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

60 ألف مشجعا في لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني

يتسع الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهي السعة الرسمية للاستاد الذى يستضيف مباراة الأهلي و«سيمبا» التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا.

وحسب تأكيدات مسئولي سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني بدار السلام تشهد حالياً عملية إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسي لكبار الزوار على جانبي المقصورة يميناً وشمالاً.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.