رياضة | وزير الرياضة يشهد مؤتمر تدشين بطولة "الجائزة الكبرى للسلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد مؤتمر تدشين بطولة "الجائزة الكبرى للسلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان استضافة مصر لبطولة "الجائزة الكبرى لسلاح السيف" وبطولة كأس العالم لسلاح الشيش.

وتقام بطولة "الجائزة الكبرى للسلاح" للمرة الأولى بأفريقيا وتستضيفها مصر حيث كانت هذه البطولة تقام في 9 مدن فقط حول العالم وأسند الاتحاد الدولي تنظيمها لمصر قبل 45 يوم فقط على إقامتها بعد اعتذار المكسيك ويشارك بالبطولتين أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة حول العالم ويشارك بها الـ16 لاعبا الأوائل في التصنيف العالمي وتقاظ بطولة الجائزة الكبرى في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري وبطولة كأس العالم في الفترة من 1 إلى 3 مارس القادم.

وأكد د. أشرف صبحي خلال المؤتمر حرص مصر على استضافة جميع الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية لتأكيد ريادتها وجدارتها في المجال الرياضي.

وأوضح "صبحي" أن عام 2019 عام رياضي وشبابي بامتياز شبابي في ظل إعلان فخامة الرئيس أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وترأسه للاتحاد الأفريقي.

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ورياضيا باستضافة العديد والعديد من البطولات العالمية والقارية في مختلف الألعاب الرياضية وخلال كلمته أعلن وزير الشباب والرياضة عن إنشاء 3 مراكز لرياضة السلاح لخدمة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وذلك استعدادا لحصد ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 مرورا بأولمبياد 2024 وصولا إلى 2028 وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بجد في نشر وتطوير رياضة السلاح وتوسيع قاعدة الممارسة بها.

وأضاف الوزير أن مصر الآن تمتلك رؤية وخطه علمية مدروسة ومنظمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية والدولية.

من جانبه أكد "عبدالمنعم الحسيني" رئيس اتحاد السلاح شكره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لاستضافة البطولة ووقوفه الدائم بجانب الاتحاد المصري للسلاح في مختلف الأحداث حيث تم اتخاذ قرار التنظيم من وزير الشباب والرياضة في أقل من ساعة.

حضر وقائع المؤتمر شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، جميل الزفتاوي مدير البطولة.