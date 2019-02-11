رياضة | أشرف صبحي : استضافة البطولات تؤكد ريادة مصر في المجال الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي : استضافة البطولات تؤكد ريادة مصر في المجال الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان استضافة مصر لبطولة " الجائزة الكبري لسلاح السيف " و" بطولة كأس العالم لسلاح الشيش".

وتقام بطولة " الجائزة الكبري للسلاح " للمرة الأولي بإفريقيا وتستضيفها مصر بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة حول العالم ويشارك بها الـ 16 لاعبًا الأوائل في التصنيف العالمي وتقام بطولة الجائزة الكبري في الفترة من 22 إلي 24 فبراير الجاري وبطولة كأس العالم في الفترة من 1إلى 3 مارس القادم".

و أكد ". أشرف صبحي " خلال المؤتمر حرص مصر على استضافة جميع الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية لتأكيد ريادتها وجدارتها في المجال الرياضي.

وأوضح " صبحي " أن عام 2019 عام رياضي وشبابي بامتياز في ظل إعلان فخامة الرئيس السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقي وترأسه للاتحاد الإفريقي، ورياضيًا باستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في مختلف الألعاب الرياضية.

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وخلال كلمته أعلن وزير الشباب والرياضة عن إنشاء 3 مراكز لرياضة السلاح لخدمة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وذلك استعدادًا لحصد ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 مرورًا بأولمبياد 2024 وصولا إلي 2028 وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية ، وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بجد في نشر وتطوير رياضة السلاح وتوسيع قاعدة الممارسة بها.

وأضاف أن مصر الآن تمتلك رؤية وخطه علمية مدروسة و منظمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية والدولية.

من جانبه أكد "عبدالمنعم الحسيني" رئيس اتحاد السلاح شكره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لاستضافة البطولة ووقوفه الدائم بجانب الاتحاد المصري للسلاح في مختلف الأحداث حيث تم اتخاذ قرار التنظيم من وزير الشباب والرياضة في أقل من ساعة.

حضر وقائع المؤتمر شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية، جميل الزفتاوي مدير البطولة.