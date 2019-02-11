رياضة | سويلم: اتحاد الكرة على مسافة واحدة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويلم: اتحاد الكرة على مسافة واحدة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية لا يخشى أحدا أو يجامل آخر في الصراع الثلاثي بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، على لقب الدوري الممتاز.
وقال سويلم في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس: "نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحترم الكل ولكن في النهاية نقود سفينة الكرة المصرية وفقا لوائح وقوانين".
وعن التسريبات التي تحدثت عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر قبل منتصف مارس، كشف سويلم أن هناك اجتماع اليوم الاثنين، للجنة المسابقات سينتج عنه تحديد كل شئ.
أزمة دفاعية تهدد الأهلي أمام سيمبا التنزاني
ولا يملك جهاز لاسارتي سوى أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، بجانب رامي ربيعة وياسر إبراهيم العائدان من الإصابة مؤخرا، بعدما فقد الفريق لجهود سعد سمير للإصابة في العضلة الضامة.
ويخشى الجهاز الفني للأهلي من الدفع بالثنائي العائد من الإصابة في لقاء الغد بسبب صعوبة اللقاء وخوفا من تجدد اصابتهما مرة أخرى أخرى.
يضع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، خطة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إلإفريقيا.
"لاسارتي" يضع خطة إسقاط سيمبا التنزاني
يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الإثنين لمواجهة سيمبا التنزاني، ويخوض الأهلي تدريب اليوم على الملعب الوطني بدار السلام والذى سيستضيف المباراة ويبتعد الملعب عن فندق إقامة الاهلي بدار السلام بمسافة تستغرق 30 دقيقة.
ومن المقرر أن يحضر مران اليوم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا الذى يحرص على الوقوف بجوار بعثة الاهلي منذ وصولها مطار دار السلام صباح أمس حيث عقد السفير جلسة مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق للترتيب لعدة أمور خاصة بالمباراة.
ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه "سيمبا" في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.
علي معلول يتساوى مع صفقة الموسم في الأهلي
جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة رسمياً في الساعات الماضية.
واتفق مسؤلي النادي الأهلي مع التونسي علي معلول على حصوله على 800 ألف دولار سنوياً في الموسم الواحد عقب التوقيع رسمياً للنادي الأهلي ليصل إلى 16 مليون جنيه بالمصري في الموسم الواحد.
وبذلك يكون التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي قد تساوي مع صفقة الموسم بالقلعة الحمراء حسين الشحات لاعب النادي الأحمر القادم من العين الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 5 ملايين دولار لصالح النادي الإماراتي.
ويحصل حسين الشحات من الأهلي على 10 ملايين جنيه في العقد الرسمي بالإضافة 6 ملايين جنيه في صورة إعلانات من رجال أعمال ورعاة النادي الأحمر عقب تنازله عن مبلغ كبير من مستحقاته لدى العين الإماراتي من أجل ارتداء الفانلة الحمراء.
وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر إلى تنزانيا مساء أول أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.
وشهدت قائمة الأهلي تواجد 21 لاعبا وهم: "
حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمود وحيد – أيمن أشرف
خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حمدي فتحي – إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف – رمضان صبحي – هشام محمد
خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن