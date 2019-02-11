رياضة | سويلم: اتحاد الكرة على مسافة واحدة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويلم: اتحاد الكرة على مسافة واحدة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية لا يخشى أحدا أو يجامل آخر في الصراع الثلاثي بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، على لقب الدوري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة راديو هيتس: "نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحترم الكل ولكن في النهاية نقود سفينة الكرة المصرية وفقا لوائح وقوانين".

وعن التسريبات التي تحدثت عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر قبل منتصف مارس، كشف سويلم أن هناك اجتماع اليوم الاثنين، للجنة المسابقات سينتج عنه تحديد كل شئ.