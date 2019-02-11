رياضة | بعثة الاتحاد السكندري تؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الاتحاد السكندري تؤدي مناسك العمرة قبل مواجهة الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية، تأدية البعثة مناسك العمرة قبل الاستعداد لمواجهة الهلال السعودي، بكأس زايد أبطال العرب.

وكانت بعثة الفريق، غادرت مطار القاهرة منذ قليل متجهة إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، قبل العودة مجددًا إلى جدة لبدء الاستعداد للمباراة المرتقبة.

حلمي طولان المدير الفني، قرر ضم 26 لاعبًا وهم: محمود الزنفلي، والهانى سليمان، وصبحى سليمان، ومحمود رزق، وولاس سيلفا، ومحمود شعبان ، ومحمد أنور، وبازوكا، والسيد سالم، وصبرى رحيل، ومحمد ناصف، وهشام صلاح، وكريم الديب، وأحمد توفيق، وأحمد نبيل مانجا، ونور السيد، وخالد الغندور، وأحمد داوود، وعمار حمدي، ورزاق سيسيه ، وكريم ممدوح، وتوني سيلفا، وخالد قمر، وتشوكا ، وجدو، وفوزى الحناوى.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال السعودي السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد أبطال العرب.

وحقق زعيم الثغر فوزًا مساء أمس على وادي دجلة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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