رياضة | "أوزيل" يرحل عن أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوزيل" يرحل عن أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي، من الموافقة على رحيل نجمه الألماني مسعود آوزيل، عن صفوف الفريق الشمالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الفائز بكأس العالم، ليس له مستقبل في ملعب الإمارات، تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، حيث لم خرج أوزيل من حسابات مدربه.

لا يزال مستقبل مسعود أوزيل في الأرسنال مطروحًا في مسألة خطيرة، حيث لا يلعب صانع الألعاب الألماني بشكل دائم مع إيمري.

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يحرص المدرب الإسباني على نقل لاعبه الفائز بكأس العالم في الصيف المقبل، حيث يتطلع إلى الإفراج عن المزيد من الأموال لخططه الخاصة بإعادة البناء فريق الإمارات.

ويعتبر أجر أوزيل البالغ350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع – أحد أسباب تفكير آرسنال في الموافقة على رحيله، خلال الفترة المقبلة.

وتم ربط آوزيل بالانتقال إلى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن النادي الإيطالي، يرغب في تنازل آرسنال عن جزء من مستحقات آوزيل.

لا يملك أوزيل أي مستقبل طويل الأمد في الإمارات تحت قيادة إيمري، لذلك اتجه آرسنال إلى يوفنتوس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، ولكن اليوفي لا يرغب في اللاعب الألماني.