رياضة | رسالة صادمة من عائلة قائد طائرة "سالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة صادمة من عائلة قائد طائرة "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرّحت عائلة الإنجليزي دافيد إيبوتسون قائد طائرة الراحل إيمليانو سالا المفقود أنه لا أمل من إيجاده حيًا بعد تحطم الطائرة، لكنهم سيواصلون البحث عنه.

ونقلت صحيفة الميرور البريطانية ردود فعل نورا إيبوتسون ودانييلي إيبوتسون زوجة وإبنة قائد الطائرة المفقود حيث قال كلًا منهما: لن نتوقف عن الأمل حتى يعود إلى المنزل حتى وإن كان ميتًا.

وأضافت دانييلي إيبوتسون: لازلت أدعي وأصلي وأتمنى من الجميع الدعاء لوالدي وأعلم تمامًا أنه قد يكون مات ولكنني لم أفقد الأمل بعد.

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وأكدت عائلة قائد الطائرة المفقود أنها لم تحاول التواصل مع عائلة اللاعب الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن طائرة الأرجنتيني إيمليانو سالا سقطت في بحر المانش في الـ21 من يناير الماضي أثناء قدومها من مدينة نانت الفرنسية إلى مدينة كارديف الويلزية.

ونجحت سلطات البحث والإنقاذ في العثور على جثة اللاعب سالا في الرابع من فبراير ثم التأكيد بأنها جثة اللاعب في السابع من فبراير.