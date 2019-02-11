رياضة | يوفنتوس يوجه صدمة لرونالدو بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه صدمة لرونالدو بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي حضراً عرضاً بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب الـ200 مليون يورو)، من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح الصيف المقبل.
ووفقاً للصحيفة، أبدى نادي "السيدة العجوز" رغبة كبيرة في ضم اللاعب المصري، لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يمر بمرحلة صعبة مع الفريق، في ظل تراجع مستواه التهديفي بشكل كبير هذا الموسم.
وفي حال تمت الصفقة، ستجعل من صلاح ثاني أغلى لاعب في التاريخ، بعد البرازيلي نيمار، الذي رحل عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل نحو 222 مليون يورو، والصفقة الأغلى في تاريخ يوفنتوس.
وأشارت الصحيفة أن العائق الأكبر أمام يوفنتوس هو قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أندية "القارة العجوز"، مؤكدة أن النادي الإيطالي يضطر للتخلي عن بعض نجومه لإتمام الصفقة.
خافيير جوري: منتخب مصر يضم الكثير من اللاعبين العباقرة وليس صلاح فقط
أكد خافيير جوري محلل أداء منتخب مصر على أهمية محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالنسبة لمنتخب الفراعنة.
وقال "جوري" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " محمد صلاح بالنسبة لنا شيئ مهم جدًا، ويمثل عبء كبير على الفرق المنافسة ويربك حساباتها".
وأضاف: " اللعب بصلاح أو بدونه يغير من طريقة لعبنا وأداءنا في الملعب، ولكن منتخب مصر يضم الكثير من اللاعبين العباقرة وليس صلاح فقط".
وعن طريقة "باصي لصلاح" قال: " في كرة القدم يعتمد البعض أحيانًا على تمرير الكرة للاعب الجيد، ولكننا في منتخب مصر نعتمد على اللعب الجماعي وليس محمد صلاح فقط خاصة أننا نضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين".