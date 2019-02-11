شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحسم مستقبل مدرب الفريق قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مصير أولي جونار سولشاير مدرب الفريق قبل موقعة سان جيرمان بدوري الأبطال.

وتولى سولشاير قيادة مانشستر يونايتد في ديسمبر من العام الماضي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفا للمقال جوزيه مورينيو البرتغالي، بسبب سوء النتائج واستطاع في 11 مباراة خاضها مع يونايتد، الفوز في 10 مباريات وتعادل في واحدة فقط، ولم يتلق أي هزيمة.

وفقا لصحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد قرر تعيين أولي جونار سولشاير مديرا فنيا بشكل دائم مع مانشستر يونايتد. بعدما توصل جميع الأطراف لإتفاق.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن تعيين سولشاير بشكل نهائي، سيكون في نهاية الموسم، لكن القرار ليس مرهونا بتأهله لدوري الأبطال.