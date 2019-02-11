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برشلونة يقترب من حسم صفقة بديل سواريز

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الخليج 365- كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة حدد بديل مهاجم الفريق  الهداف لويس سواريز الذي تقدم في العمر.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن برشلونة يرغب في ضم مهاجم نادي أينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش، حيث قدم السكرتير التقني للنادي تقارير مميزة عن اللاعب الذي يعد من أبرز المهاجمين الصاعدين في أوروبا.

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وأضافت الصحيفة أن برشلونة قد بدأ في التواصل مع اللاعب والمقربين منه وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة يراقب اللاعب منذ فترة ليست بالقصيرة ولكنه لم يكن متاحا للتعاقد في يناير لكن في الصيف من الممكن أن يتغير كل شيء.

ويحتل يوفيتش صدارة هدافين الدوري الألملني برصيد 14 هدفا بفارق هدف وحيد أن أقرب ملاحقيه روبرت ليفاندوفسكي وماركو رويس.

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