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مفاجأة.. يوفنتوس يخطط لخطف محمد صلاح بعرض أعلى من رونالدو

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الخليج 365- كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق خلال الفترة المقبلة.

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم ووصل للهدف 20 بجميع المسابقات.

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وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لتعويض الرحيل المحتمل لنجم السيدة العجوز باولو ديبالا في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيرصد 175 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ النادي، ويتفوق على الذي انضم مقابل 100 مليون في الصيف الماضي.

وسبق لمحمد صلاح اللعب في ضمن صفوف فيورنتينا، وتألق مع روما قبل الانتقال إلى ليفربول في 2017.

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