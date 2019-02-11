شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يوفنتوس يخطط لخطف محمد صلاح بعرض أعلى من رونالدو والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة.

ويقدم محمد صلاح مستويات مميزة مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم ووصل للهدف 20 بجميع المسابقات.

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وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لتعويض الرحيل المحتمل لنجم السيدة العجوز باولو ديبالا في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيرصد 175 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ النادي، ويتفوق على كريستيانو رونالدو الذي انضم مقابل 100 مليون في الصيف الماضي.

وسبق لمحمد صلاح اللعب في الدوري الإيطالي ضمن صفوف فيورنتينا، وتألق مع روما قبل الانتقال إلى ليفربول في 2017.