شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يصدم مانشستر يونايتد ويرفض بيع نجمه والان مع التفاصيل

الخليج 365- تلقى نادي يوفنتوس عرضا كبيرا من نادي مانشستر يونايتد لضم البرازيلي دوجلاس كوستا في يناير الماضي، لكن عرض الشياطين الحمر قوبل بالرفض.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت، إن مانشستر يونايتد عرض ضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو خلال الانتقالات الشتوية الماضية، لكن إدارة يوفنتوس ردت بالرفض لضعف المقابل المادي، خاصة أن بيانكونيري ضم اللاعب من بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو.

وزاد دوجلاس كوستا الإثارة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مستقبله، إذ نشر على حسابه في انستجرام تدوينة قال فيها إنه يتطلع للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاسيما مانشستر يونايتد، خلال الصيف المقبل، قبل أن يعود ويحذف ما كتبه سريعا.

وأضافت الصحيفة أنه بغض النظر عن خطأ اللاعب سواء كان كبيرا أو بسيطا، لكن عرض مانشستر يونايتد كان جادا، ومن الممكن أن يعود لطرق أبواب يوفنتوس من جديد، الصيف المقبل، للتفاوض بشأن كوستا.

