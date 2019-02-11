انت الان تتابع لافتة رائعة من نجم برشلونة تجاه مدافع أتلتيك بيلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

عبر يراي ألفاريز، مدافع أتلتيك بيلباو، عن امتنانه تجاه الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عقب مواجهة الفريقين على ملعب سان ماميس، مساء أمس الأحد، بمنافسات الأسبوع الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا (2018-2019)، والتي انتهت بتعادل البلوجرانا مع بيلباو سلبيًا، حيث ارتفع رصيد الفريق الكاتالوني بقيادة مديره الفني إرناستو فالفيردي، الذي حقق تعادله الثاني تواليا في البطولة، إلى النقطة 51 في المركز الأول، فيما وصل أتلتيك بيلباو بقيادة مديره الفني الإسباني جايزكا جاريتانو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة.

وقال مدافع أتلتيك بيلباو في تصريحات وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الإثنين: "قبل المباراة دار حوار بيني وبين سواريز، كان يسألني عن حالتي الصحية، والتي كان قد سألني عنها في المباراة الماضية أيضًا، الحقيقة أنني ممتن إليه". وأضاف يراي ألفاريز صاحب الـ24 عامًا: "كانت مباراة جيدة أمام برشلونة، حيث