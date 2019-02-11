انت الان تتابع الجبلاية: الأهلي سيلعب بدون جماهيره في هذه المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك قرارا أمنيا لن يتم تغييره مهما حدث، يقضي بإقامة مباريات للنادي الأهلي بدون جمهوره وجماهير الأندية المنافسة له، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «هيتس»، صباح اليوم الإثنين، أن من بين هذه المباريات مباريات الفريق الأحمر أمام نظيره الزمالك، والنادي المصري، وأكد سويلم أن هناك متربصين يستهدفون الدولة المصرية وتنظيم كأس الأمم الإفريقية، ومن ضمن نقاط استهدافهم مباريات الأهلي والزمالك تحديدا.

وأوضح أن هناك نية لبعض المتربصين، لإحداث حالة من الفوضى لضرب تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، وهو ما لن يسمح بوقوعه أبدًا، مطالبًا الأندية بمراعاة المصلحة العليا للوطن على أي اعتبارات أخرى. كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد وجه 10 رسائل وتساؤلات نارية إلى اتحاد الكرة وجماهير القلعة الحمراء