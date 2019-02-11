هجوم تركي وعودة الدراويش يسيطران على السوشيال ميديا

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تقدم التحرير يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدربين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم

شهدت السوشيال ميـديا «فيسبـوك - تويتـر - إنستـجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائـهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

البداية مع تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، الذي شن هجوما حادا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد قرار الأخير مقاطعة البطولات العربية، وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك موجها رسالة ساخرة لمجلس الأهلي قائلاً: "هل استفقتم لهجوم وإساءات رئيس

البداية مع تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، الذي شن هجوما حادا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد قرار الأخير مقاطعة البطولات العربية، وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك موجها رسالة ساخرة لمجلس الأهلي قائلاً: "هل استفقتم لهجوم وإساءات رئيس الاتحاد العربي بعد أن أعلنت أنني أفكر في الاستقالة؟".



وأكد آل الشيخ، أن مجلس الأهلي علم بتأجيل المباراة فخرج ببيان كي يظهر ببطولة أمام جماهيره، متسائلاً: "مباراة الدور الأول كانت بدون جمهور ومن حقنا أن نلعب مباراة الدور الثاني بلا جمهور"، كما جدد آل الشيخ، طلبه بقبول استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي مبديًا استغرابه من حديث البعض حول خوفه من تأجيل المباراة رغم فوزه في لقاء الدور الثاني بثنائية سجل منها عبد الله السعيد هدفا وصنع الآخر.



وأضاف مالك بيراميدز: "عبد الله السعيد، لاعب منتخب مصر، الذي تم دفع قيمة عقده 3 مرات، لكن مجلس الأهلي ألقى بكل المبادئ والذوق واشتكى الأهلي السعودي للاتحاد الدولي (فيفا)، رغم أن الأمير المرحوم عبد الله الفيصل، هو الرئيس الفخري للأهلي السعودي، من قام بإنشاء صالة مغطاة للأهلي". وسخر من جملة أن المجلس في انعقاد مستمر التي أعلنها الأهلي في بيانه، قائلًا: "أطلب من حسام البدري رئيس إدارة الكرة ومحمد العاصي مدير نادي بيراميدز الانعقاد بشكل دائم"، وواصل قائلاً: "الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زائفة أمام الجمهور... الله يرحمك ياصالح سليم". وأردف تركي آل الشيخ: "جهزوا أغنية الشتيمة الجديدة وحركو السوشيال ميديا اللي تبعكم.. وحركوا مشاعر الجمهور الطيب.. بس عجبني بنعقاد دائم.. ههههه تصدقو اتخضيت"، كما كتب أيضًا: "كالعادة استخبى وصدر الدوبلير". وقررت لجنة التظلمات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبول التظلم المقدم من إدارة النادي الإسماعيلي، بشأن عودته إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث تقدم الإسماعيلي بتظلم للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن جماهيره لم تقتحم الملعب أو تعتدي على لاعبي المنافس، وبالتالي لا يجب تطبيق بند الاستبعاد عليه وفقًا للائحة، وهو ما تفهمه "كاف" وقرر رفع العقوبة. وبعد قرار كاف انهالت التهاني على الدراويش، والبداية كانت مع المحلل الرياضي خالد بيومي، عضو مجلس الإسماعيلي السابق، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبروك عودة الدراويش البطولة الأفريقية". — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) مبروك عوده الدروايش البطوله الأفريقية ✌️✌️✌️✌️ — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) February 10, 2019 — khaled bauomy ???? (@khaledbauomy) كما كتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبروك عودة الإسماعيلي للبطولة مرة تانية.. وبرافو تحركات إدارة النادي اللي بذلت مجهود هايل وأتمنى الا تتكرر أحداث الخروج عن النص مرة تانية.. اللي بيحب الإسماعيلي يخاف عليه ويحافظ على اسمه". فيما كتب الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي، على تويتر: "رسميا.. النادي الإسماعيلى يعود إلى البطولة الإفريقية بعد قبول التظلم ضد القرارات الظالمة التى تعرض لها عقب لقاء الإفريقي التونسي.. #WeAreBack #CAF". — Ismaily SC (@ismailyofficial) رسمياً .. النادي الاسماعيلى يعود الى البطولة الافريقية بعد قبول التظلم ضد القرارات الظالمة التى تعرض لها عقب لقاء الافريقي التونسي .#WeAreBack#CAF pic.twitter.com/Eit8omYPCz — Ismaily SC (@ismailyofficial) February 10, 2019 — Ismaily SC (@ismailyofficial) وكتب الحساب الرسمي لبرزنتيشن، على تويتر: "رسميًا.. الاسماعيلى يعود مرة أخرى إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا.. #WelcomeBack #شجع_الدراويش ". — Presentation Sports (@Presentation) رسمياً .. الاسماعيلى يعود مرة أخري الى بطولة دوري ابطال أفريقيا .#WelcomeBack#شجع_الدراويش 💛💙 pic.twitter.com/Y5A8FwDpmW — Presentation Sports (@Presentation) February 10, 2019 — Presentation Sports (@Presentation) بينما كتب الإعلامي كريم خطاب، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "عودة الدراويش لأفريقيا انتصار كبير"، وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبروك عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا". — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) عودة الدراويش لأفريقيا انتصار كبير ✌ — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) February 10, 2019 — Farag Amer (@FaragAmer_) مبروك عودة الإسماعيلي لدوري ابطال افريقيا — Farag Amer (@FaragAmer_) February 10, 2019 — Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_)— Farag Amer (@FaragAmer_) وفي سياق آخر، نشبت مشادة بين محمد ناجي جدو نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق والحالي بنادي الجونة، والمنتج مدحت العدل المنتمي لنادي الزمالك، حيث كتب جدو: "علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم، وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار". — Mohamed Geddo (@Geddo) علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم

وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛

وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار💰 — Mohamed Geddo (@Geddo) February 10, 2019 — Mohamed Geddo (@Geddo) ثم رد مدحت العدل: "يا حاج دا أنت بعت إتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي.. وبتقول ولاء.. لقد امتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس". — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) يا حاج دا أنت بعت إتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي .. وبتقول ولاء .. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس .. — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) February 11, 2019 — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) ثم رد محمد ناجي جدو: "ياحاج مدحت أولا فلوس الزمالك كانت أكتر من الأهلى، وثانيا أنا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد 7 مليون واتنين لاعبيه من الأهلى وإنتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!، وثالثا أنا مش قصدى أصلا أى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة". — Mohamed Geddo (@Geddo) ياحاج مدحت

اولا فلوس الزمالك كانت اكتر من الاهلى

ثانيا انا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد ٧ مليون و اتنين لاعبيه من الاهلى و انتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!

ثالثا انا مش قصدى اصلا اى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة !!! — Mohamed Geddo (@Geddo) February 11, 2019 — Mohamed Geddo (@Geddo) وكتب المعلق الرياضي محمد الكواليني، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "المال لا يصنع الرجال بل حب الكيان أهم وأغلى من المال #الأهلى .. #الاهلى كيان #الاهلى رمز #الاهلى منظومة كروية صح - -انت مين #جمهور_الاهلي_لا_يخضع_للمال". — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) #الاهلى كيان #الاهلى رمز #الاهلى منظومة كروية صح - -انت مين #جمهور_الاهلي_لا_يخضع_للمال — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) February 10, 2019 — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) المال لا يصنع الرجال بل حب الكيان اهم واغلى من المال #الأهلى — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) February 10, 2019 — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny)— Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) فيما كتب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ونجل رئيس القلعة البيضاء الحالي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت مكان تجمع للفضائح والشتائم والاتهامات وتصفية الحسابات ونشر الجهل والتعصب إلا من رحم ربي.. نحن نحتاج ثورة داخل كل عقل وقلب واحد فينا نحتاج ثورة ضمائر".

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