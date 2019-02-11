انت الان تتابع مفاجأة.. يوفنتوس يجهز مبلغا خياليا لضم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يجهز 175 مليون جنيه إسترليني، لضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي أصبح ثالث لاعب في تاريخ الريدز، في آخر 16 موسمًا، يتمكن من إحراز (+20) هدفًا للفريق في جميع المسابقات، في موسمين متتاليين، كما عادل صلاح بذلك إنجاز ستيفن جيرارد (في موسمي 2007/2008 و2008/2009)، ولويس سواريز (في موسمي 2012/2013 و2013/2014)، وذلك بعد إحرازه هدف الريدز الثالث أمام بورنموث، على ملعب أنفيلد، مساء السبت الماضي، في الجولة الـ26 من البريميرليج.

الجارديان أشارت إلى أن محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا، سيكون بديلا للأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، نظرًا لأن ديبالا صاحب الـ25 عامًا، يقدم أداءً مهزوزا حتى الآن برفقة البيانكونيري، حيث لم يسجل النجم الأرجنتيني سوى هدفين خلال 20 مباراة خاضها مع السيدة العجوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي (الكالتشيو). ويتقاسم