شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يقرر الطعن على حكم إلغاء قرار منع ظهور رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع رئيس نادي الزمالك من الظهور إعلاميًا.

وشدد المجلس في بيان له على استمرار التزامه الطرق والإجراءات القانونية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، خاصة أن الحكم هو حكم أول درجة، وما زالت سبل الطعن مفتوحة.

وأكد المجلس أنه لن يتوقف عن التحقيق في أي اتهامات لأي وسيلة إعلامية تتعلق بقضايا الإعلام الرياضى والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتأجير بعض القنوات لوقتٍ دون الرجوع للمجلس بالمخالفة للقانون، والاستمرار في استخدام اللغة البذيئة في التخاطب والحوار، لأن هذه رسالة المجلس الأساسية التي لن يتنازل عنها ومن أجلها صدر قانونه.

وأبدى المجلس قلقه الشديد من أن كم الاحتقان الذي حدث بين جمهور الناديين الأهلي والزمالك نتيجة الممارسات الخاطئة من أطراف المشهد الرياضي ينذر بمخاطر صعبة، وهو ما يحفز المجلس على الاصرار على موقفه من التاكيد على خطورة هذا الموقف ويلزم المجلس بممارسة مسئولياته في إطار التزامه بالقوانين المنظمة لعمله.