شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن أسعار وأماكن بيع تذاكر مباراة نصر حسين داي بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، المقررة إقامتها في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، الأربعاء المقبل، بداية من اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر في نادي الزمالك ببوابة جامعة الدور العربية لمدة يوم واحد، بينما سيتم طرحها في منفذين بالإسكندرية باستاد الإسكندرية ونادي سموحة لمدة يومين.

وستكون أسعار التذاكر كالتالي:

المقصورة الأمامية: 75 جنيها

الأولى شمال: 50 جنيها

الموحدة: 30 جنيها.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وجه رئيس نادي الزمالك الشكر للمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية.

ويواجه الزمالك فريق حسين داي باستاد برج العرب في الإسكندرية الأربعاء المقبل.