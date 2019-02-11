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دي يونغ مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

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أكّدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم نادي ​أياكس​ الهولندي ​فرينكي دي يونغ​ Frenkie de Jong قد يغيب وبنسبة كبيرة عن مواجهة ​​ يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة ​​. 

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ21 يعاني من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة لأياكس في الدوري الهولندي أمام هيراكليس والتي إنتهت بخسارة أياكس 1-0.

وجدير بالذكر أن دي يونغ سيصبح لاعبا في ​​ إبتداء من الصيف المقبل بعد أن تم شراء بطاقته من البلاوغرانا مقابل 85 مليون يورو. 

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