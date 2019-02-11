دي يونغ مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

أكّدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم نادي أياكس الهولندي فرينكي دي يونغ Frenkie de Jong قد يغيب وبنسبة كبيرة عن مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ21 يعاني من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة لأياكس في الدوري الهولندي أمام هيراكليس والتي إنتهت بخسارة أياكس 1-0.
وجدير بالذكر أن دي يونغ سيصبح لاعبا في برشلونة إبتداء من الصيف المقبل بعد أن تم شراء بطاقته من البلاوغرانا مقابل 85 مليون يورو.
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