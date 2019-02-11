باريس سان جيرمان يصطحب 3500 مشجع الى لقاء مانشستر يونايتد

من المقرر ان يصطحب ​باريس سان جيرمان​ معه الى انكلترا حوالي 3500 مشجع للنادي الفرنسي لدعم الفريق في رحلة الثلاثاء إلى ​مانشستر يونايتد​ لمواجهة دور الـ16 في ​دوري الابطال​.

ويقول "ليكيب" ان من بين هؤلاء سيكون هناك 1600 من المشجعين فوق العادة (800 من الملتزمين بالنادي و800 مشجع) و1900 مؤيد آخر.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان يونايتد في مباراة الذهاب من الدور 16 لدوري أبطال أوروبا على خلفية الفوز على ​بوردو​ يوم السبت.

وفي الموسم الماضي، اصطحب "بي اس جي" معه الى مباراة ريال مدريد 4000 مشجع.