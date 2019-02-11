يقول حارس مرمى مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، إن اللاعبين يقدرون إدارة أول غونار سولسكاير.
وتحدث دي خيا مع "تيليفوت" قبل مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان.
وردا على سؤال حول تأثير سولسكاير، أجاب دي خيا: "كل شخص يشعر بالارتياح معه. يريدنا أن نكون على الأرض وأن نكون أنفسنا. وهذا ما نفعله".
ويدخل مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب في الدور 16 على خلفية الفوز على فولهام.
كانت هذه تفاصيل خبر دي خيا: كلنا نشعر بالرضا تجاه سولسكاير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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