دي خيا: كلنا نشعر بالرضا تجاه سولسكاير

يقول حارس مرمى ​مانشستر يونايتد​، ​ديفيد دي خيا​، إن اللاعبين يقدرون إدارة أول غونار ​سولسكاير​.

وتحدث دي خيا مع "تيليفوت" قبل مباراة مانشستر يونايتد في ​دوري أبطال أوروبا​ يوم الثلاثاء ضد ​باريس سان جيرمان​.

وردا على سؤال حول تأثير سولسكاير، أجاب دي خيا: "كل شخص يشعر بالارتياح معه. يريدنا أن نكون على الأرض وأن نكون أنفسنا. وهذا ما نفعله".

ويدخل مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب في الدور 16 على خلفية الفوز على فولهام.